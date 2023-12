Kyocera Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Kyocera":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Im Falle von Kyocera wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung. In den sozialen Medien wurde Kyocera in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kann die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft werden. Allerdings wurden auch 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kyocera einen Wert von 26 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kyocera-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7475,02 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8094 JPY liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die gleitende Durchschnittsbetrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Kyocera-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.