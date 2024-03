Kyocera Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kyocera":

Die technische Analyse der Kyocera-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1986,39 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2078 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +4,61 Prozent zum GD200 hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2164,81 JPY, was einen Abstand von -4,01 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kyocera-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Kyocera-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,9 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 23 Prozent aufweist, liegt Kyocera mit 4,9 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Kyocera besonders negativ diskutiert. Die negative Kommunikation überwog an sechs Tagen, während an drei Tagen positive Themen präsent waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Kyocera auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

In Bezug auf die Dividende weist Kyocera aktuell ein Verhältnis von 2 zu dem Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -0,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten daher eine "Neutral"-Bewertung.