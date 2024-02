Kyocera Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Kyocera":

Die Stimmung und Aufmerksamkeit für die Kyocera-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was darauf hindeutet, dass weniger Anleger sich auf die Aktie konzentrieren. In Bezug auf die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Kyocera um -0,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 1,26 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Kyocera-Aktie einen Wert von 15,73 für den RSI7 und 51,81 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Dividendenrendite für Kyocera beträgt 2,58 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.