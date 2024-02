Kyndryl Holdings Incorporation Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kyndryl heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,11 Punkten, was darauf hinweist, dass Kyndryl weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,9, dass die Aktie neutral einzuschätzen ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kyndryl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,44 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +32,67 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von +5,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben Kyndryl in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig eine positive Einschätzung ergibt. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates zu Kyndryl gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kyndryl die Einschätzung "Gut".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Kyndryl eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kyndryl daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.