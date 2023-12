Kyndryl Holdings Incorporation Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Kyndryl derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 15,06 USD, was einer Überbewertung von +40,24 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,12 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,46 USD weist mit einer Abweichung von +20,96 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einstufung führt. Negative Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen ebenfalls häufig angesprochen.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Bewertungen für die Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 14 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 21,12 USD eine erwartete Kursentwicklung von -33,71 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit Werten von 18,63 und 29,01 ebenfalls eine positive Dynamik der Aktie an, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.