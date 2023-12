Kycom Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Kycom Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kycom, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Kycom-Aktie ein Durchschnitt von 512,29 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 548 JPY, was einem Unterschied von +6,97 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt (551,92 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kycom wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" ausfällt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Kycom liegt bei 72,73 und führt zur Einstufung "Schlecht", während der RSI25 mit 56,9 zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".