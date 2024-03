KyOwaration Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Kyowa Kk-nagano zeigt, dass der aktuelle Kurs mit 900 JPY um +5,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +17,77 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kyowa Kk-nagano liegt bei 8,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie wurden soziale Plattformen herangezogen, auf denen die Kommentare und Befunde als neutral bewertet wurden. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Kyowa Kk-nagano diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität der Aktie, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Kyowa Kk-nagano in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".