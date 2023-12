KyOwaration Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Kyowa Kk-nagano-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 701,71 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 786 JPY, was einem Unterschied von +12,01 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (759,76 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kyowa Kk-nagano-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Kyowa Kk-nagano gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was eine "Neutral"-Bewertung auslöst. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien beschäftigten sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kyowa Kk-nagano, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell liegt der RSI für die Kyowa Kk-nagano-Aktie bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Neutral".