Kwungs Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse von Kwung's Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,41 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 1,23 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -12,77 Prozent von ihrem GD200 entfernt ist, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 1,26 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,38 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt dies eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie von Kwung gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Kwung's bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kwung's liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kwung's-Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".