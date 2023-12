Kwoon Chung Bus Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Diskussionen rund um Kwoon Chung Bus auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kwoon Chung Bus bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass Kwoon Chung Bus 29,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,72 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 0,48 Prozent, und Kwoon Chung Bus liegt aktuell 33,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI für Kwoon Chung Bus beträgt aktuell 47,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 46,97 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kwoon Chung Bus im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Straße und Schiene eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,3 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 8,3 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".