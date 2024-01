Kwoon Chung Bus Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Kwoon Chung Bus hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,18%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Kwoon Chung Bus in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52 für Kwoon Chung Bus, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 13,98) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

