Kwoon Chung Bus Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Kwoon Chung Bus-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,71 HKD, während der aktuelle Kurs bei 1,74 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,75 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) wird ebenfalls ein neutraler Wert von 1,76 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -1,14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den letzten Wochen in den sozialen Medien beobachtet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Kommentare und Wortmeldungen deuteten auf eine negative Bewertung durch die privaten Nutzer hin. Dennoch wurden auch neutrale Themen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 52,82 ist Kwoon Chung Bus deutlich teurer als das Branchenmittel von 13,4, was einer Überbewertung von 294 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.