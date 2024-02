Kwoon Chung Bus Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kwoon Chung Bus ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 89,29 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,67, was bedeutet, dass Kwoon Chung Bus hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Kwoon Chung Bus in dieser Analyse als "Schlecht" bewertet.

Wenn wir uns die Diskussion in den sozialen Medien ansehen, sehen wir, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kwoon Chung Bus eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Kwoon Chung Bus daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Kwoon Chung Bus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kwoon Chung Bus derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -7,87 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Kwoon Chung Bus heute mit "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Kwoon Chung Bus mit -18,18 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,34 Prozent erzielt. Auch hier liegt Kwoon Chung Bus mit 14,84 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.