Kwong Man Kee Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Kwong Man Kee liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66 für die Kwong Man Kee, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating für die Kwong Man Kee-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Kwong Man Kee-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) als "Neutral" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kwong Man Kee bei 18,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,35 liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.