Kwong Man Kee Aktie: Was macht der Markt?

Die Diskussionen rund um Kwong Man Kee auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Aktie von Kwong Man Kee ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kwong Man Kee haben wir langfristig eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ist daher insgesamt "Neutral".

Der Relative Strength Index, kurz RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Kwong Man Kee liegt bei 100, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich ebenfalls bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt, der ein "Schlecht" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kwong Man Kee derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,39 HKD, womit der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,39 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

