Kwong Man Kee Aktie: Ruhig bleiben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Kwong Man Kee im vergangenen Monat neutral war. Die Diskussionsintensität war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kwong Man Kee-Aktie sowohl auf der längerfristigen als auch auf der kurzfristigen Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,39 HKD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,4 HKD liegt. Beide Werte weisen nur geringe Abweichungen auf und führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV der Aktie bei 18,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,35 liegt und zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Daher erhält Kwong Man Kee eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.