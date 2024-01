Kwong Man Kee Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten 12 Monaten erzielte Kwong Man Kee eine Performance von 3,65 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche um durchschnittlich -5,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,73 Prozent im Branchenvergleich für Kwong Man Kee. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -4,7 Prozent, wobei Kwong Man Kee um 8,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Kwong Man Kee-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von 0 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit 0 Prozent keine nennenswerte Abweichung auf. Daher erhält die Kwong Man Kee-Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,34 %) ist Kwong Man Kee bei einer Dividende von 2,53 % niedriger einzustufen. Die Differenz beträgt 3,81 Prozentpunkte, was derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Kwong Man Kee mit einem Wert von 18,16 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 47. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.