Kwong Man Kee Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Kwong Man Kee-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,395 HKD weicht um +1,28 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,39 HKD, und der letzte Schlusskurs weicht um +1,28 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kwong Man Kee-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kwong Man Kee-Aktie zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kwong Man Kee mit einem Wert von 18,39 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bauwesen, das bei 46,41 liegt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite für Kwong Man Kee beträgt 2,63 Prozent, was leicht über dem Mittelwert von 1,66 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Kwong Man Kee eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Kwong Man Kee-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.