Kwg Living Holdings Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Kwg Living liegt bei 48, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,66 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kwg Living-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,8 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,47 HKD, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,48 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt (-2,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kwg Living-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kwg Living diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz im Anleger-Sentiment gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kwg Living-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.