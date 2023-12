Kwg Living Holdings Ltd Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert der Kwg Living-Aktie liegt bei 52,17, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Kwg Living von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Kwg Living-Aktie bei 0,81 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,45 HKD liegt, was einer Abweichung von -44,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,48 HKD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-6,25 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.