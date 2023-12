Kweichow Moutai Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse von Kweichow Moutai zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1761,63 CNH, während der Kurs der Aktie (1645 CNH) um -6,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1736,63 CNH, was einer Abweichung von -5,28 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kweichow Moutai in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kweichow Moutai liegt bei 76,36, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für die Kweichow Moutai liegt bei 69, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Kweichow Moutai eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse eine negative Bewertung in den verschiedenen Kategorien, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Kweichow Moutai führt.