Kweichow Moutai Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Kweichow Moutai beträgt der RSI 92,49, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 50,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Kweichow Moutai um 2,65 Prozent vom GD200 (1734,91 CNH) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50 beträgt 1669,45 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kweichow Moutai-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Kweichow Moutai mit -9,83 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Getränke-Branche liegt die Rendite von Kweichow Moutai mit 12,39 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.