Kweichow Moutai Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 für Kweichow Moutai liegt derzeit bei 31,7 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 37 Punkten, was auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 0 schlechte und 9 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält Kweichow Moutai derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 1734,87 CNH, während der Aktienkurs bei 1727,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,43 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1666,25 CNH, was einer Abweichung von +3,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Kweichow Moutai in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 13,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.