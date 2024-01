Kweichow Moutai Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ausgehend von den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, wird der RSI berechnet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kweichow Moutai-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Kweichow Moutai weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Kweichow Moutai.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Kweichow Moutai mit -4,71 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 6 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. In der "Getränke"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -10,72 Prozent, wobei Kweichow Moutai mit 6,01 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Kweichow Moutai derzeit -4,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 -5,99 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kweichow Moutai eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Kweichow Moutai daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Kweichow Moutai von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.