Kweichow Moutai Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Kweichow Moutai von 1669 CNH zeigt eine Entfernung von -4,85 Prozent vom GD200 (1753,99 CNH), was nach charttechnischer Bewertung ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1727,62 CNH. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,39 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kweichow Moutai-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Kweichow Moutai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,71 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche ist dies eine Outperformance von +5,79 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 6,04 Prozent über dem Durchschnittswert von -10,75 Prozent im letzten Jahr. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Kweichow Moutai hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Kweichow Moutai-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,08 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Kweichow Moutai eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.