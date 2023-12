Kweichow Moutai Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Kweichow Moutai befindet sich derzeit in einer schlechten Position, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1761,63 CNH, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 1645 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -6,62 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 1736,63 CNH einen Abstand von -5,28 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Kweichow Moutai derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 76,36. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 69, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies führte dazu, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wurde. Statistische Auswertungen ergaben ebenfalls ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Dafür dass der Aktienkurs der Kweichow Moutai in den vergangenen 12 Monaten um 10,77 Prozent gestiegen ist, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +16,55 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance mit 16,79 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.