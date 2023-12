Kweichow Moutai Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung rund um die Aktie von Kweichow Moutai in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 1755,39 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1724,99 CNH liegt, was einem Unterschied von -1,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 1724,33 CNH und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,04 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vermehrte Anzahl an negativen Meinungen in den letzten beiden Wochen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Zudem konnten neun Handelssignale ermittelt werden, von denen 9 als schlecht und 0 als gut bewertet wurden.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Kweichow Moutai im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,89 Prozent erzielt, was 7,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Getränke" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,21 Prozent, und Kweichow Moutai übertrifft diesen Wert um 7,33 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.