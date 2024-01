Kweichow Moutai Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Kweichow Moutai-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 1752,95 CNH für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1643,99 CNH, was einem Unterschied von -6,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1726,79 CNH wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,8 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Kweichow Moutai-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,26 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Kweichow Moutai-Aktie auch für den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kweichow Moutai diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings wurden tiefergehende Analysen der Kommunikation zuletzt von "Schlecht" Signalen dominiert, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Kweichow Moutai haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt. Zusammengefasst erhält Kweichow Moutai daher für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

