Kweichow Moutai Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Kweichow Moutai liegt bei 34,26, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Kweichow Moutai bewegt sich bei 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Kweichow Moutai im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kweichow Moutai damit 7,31 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt -9,29 Prozent, und Kweichow Moutai liegt aktuell 7,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kweichow Moutai-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 1756,4 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,92 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,11 Prozent), somit erhält die Kweichow Moutai-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung der Anleger ergab, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen eine "Schlecht" Bewertung. Somit wird die Kweichow Moutai hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.