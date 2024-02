Kwan Yong Holdings im Check!

Die Anlegerstimmung bezüglich Kwan Yong war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder übermäßig positive noch negative Reaktionen auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Kwan Yong daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,149 HKD der Kwan Yong-Aktie einen Abstand von -6,88 Prozent zum GD200 (0,16 HKD) aufweist, was ein "schlechtes" Signal darstellt. Hingegen liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, bei 0,16 HKD. Dies führt ebenfalls zu einem "schlechten" Signal, da der Abstand -6,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs somit als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Daher erhält die Kwan Yong-Aktie insgesamt ein "neutral" Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum und liegt für Kwan Yong bei 100, was als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,46 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "schlecht".