Kwan Yong Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Kwan Yong kaum verändert. Die Analyse basiert auf den Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass es keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen und die Anzahl der Beiträge zeigen sich keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kwan Yong daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kwan Yong-Aktie überverkauft ist, da der RSI-Wert bei 12 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 47 eine neutrale Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kwan Yong daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Kwan Yong-Aktie über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund einer positiven Abweichung eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Kwan Yong-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Kwan Yong diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Kwan Yong auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.