Kwan Yong Holdings Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Kwan Yong-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,16 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,149 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,16 HKD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-6,88 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kwan Yong-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für Kwan Yong ist neutral, da es in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen gab. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Insgesamt erhält die Kwan Yong-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.