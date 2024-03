Kwan On Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Kwan On war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da sich die Anleger weder über positive noch negative Themen austauschten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Kwan On 26, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 46 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie damit unterbewertet, was von der Redaktion eine Einschätzung von "Gut" in dieser Kategorie erhält.

Die Dividendenrendite der Kwan On-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Kwan On mit 30 Prozent um 37 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,33 Prozent, während Kwan On mit 38,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.