Kwan On Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Bei Kwan On liegt der RSI aktuell bei 40,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Kwan On beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,41 % im Bereich "Bauwesen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Kwan On auf 0,11 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,15 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +36,36 %, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,12 HKD, was einer Distanz von +25 % entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von unserer Redaktion als neutral bewertet, basierend auf der Analyse verschiedener Kommentare und Äußerungen in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.