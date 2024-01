Kwan On Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung rund um die Aktie von Kwan On bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und die vorherrschenden Themen waren größtenteils neutral. Dies führt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Kwan On bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Kwan On eine Rendite von 35,92 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,08 Prozent verzeichnete, übertrifft Kwan On diese um 42 Prozent. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Kwan On-RSI bei 100 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf 51,61 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Insgesamt erhält Kwan On daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.