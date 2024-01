Kwan On Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Aktie von Kwan On im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,92 Prozent erzielt, was 40,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Bauwesen-Sektor liegt die jährliche Rendite der Aktie mit 40,61 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kwan On-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 61, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Kwan On-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 HKD, sodass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 HKD, was einer Abweichung von -23,08 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 26,3, was deutlich günstiger als das Branchenmittel im Bauwesen-Sektor ist und daher auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 47,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.