Kwan On Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Kwan On zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von 35,92 Prozent, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Kwan On mit 39,59 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser herausragenden Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kwan On derzeit geringere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Bauwesen-Branche. Der Unterschied beträgt 6,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,33 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Kwan On liegt bei 30,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,78 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kwan On bei 26,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.