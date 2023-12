Kwan On Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Kwan On-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 6,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

In der technischen Analyse schneidet die Kwan On-Aktie besser ab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,147 HKD, was einem Unterschied von +47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich erzielte Kwan On in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,92 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien eine Outperformance von +38,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite deutlich höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung ist neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Kwan On daher ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.