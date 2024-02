Kwan On Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig im Finanzmarkt eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse. Bei Kwan On wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Kwan On-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,27, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Kwan On in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -9,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,43 Prozent im Branchenvergleich für Kwan On. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,77 Prozent, wobei Kwan On 43,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Kwan On neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite für Kwan On beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kwan On eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.