Kwan On Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Kwan On hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 35,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +37,59 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -0,14 Prozent, wobei Kwan On 36,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Kwan On liegt bei 55,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 59,74, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für Kwan On.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kwan On-Aktie bei 0,1 HKD liegt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 0,14 HKD, was zu einer negativen "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für Kwan On basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Kwan On langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.