Kuwait verkauft ein Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der kuwaitische Staat verringert seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz . Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hieß es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstag. Nach der Veräußerung eines Viertels seines Anteils wird KIA noch etwa 53 Millionen Papiere halten. Derzeit liegt er Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bei 6,8 Prozent des Aktienkapitals und damit an dritter Stelle.

Beim angepeilten Preis von 69,27 Euro je Mercedes-Aktie würde KIA einen Erlös von etwa 1,4 Milliarden Euro erzielen. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte am Dienstag bei 71,89 Euro und damit 0,6 Prozent höher als am Vortag gelegen. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden zuletzt allerdings nur noch 69,99 Euro gezahlt. In den letzten drei Jahren hat sich der Aktienkurs von Mercedes-Benz nahezu vervierfacht./he/bek