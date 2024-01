KuuHubb Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Kuuhubb wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Kuuhubb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kuuhubb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,015 CAD weicht davon um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 0,02 CAD und einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine -25 Prozent Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kuuhubb diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich hat die Aktie von Kuuhubb für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.