Kutcho Copper Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Kupferunternehmen Kutcho Copper wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,65, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kutcho Copper derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 %. Die Differenz von 3,6 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Kutcho Copper in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kutcho Copper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,085 CAD, was einen Unterschied von -39,29 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,1 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Kutcho Copper daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.