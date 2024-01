Kushim Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kushim wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral beschrieben. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kushim-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 341,61 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 251 JPY deutlich darunter liegt (-26,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 295,92 JPY eine Abweichung des letzten Schlusskurses von -15,18 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Dynamik des Aktienkurses bewertet. Der RSI für Kushim liegt bei 16,33, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Auch die Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich beurteilt, da eine normale Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Kushim.