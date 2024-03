Kushim Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken unter den Anlegern neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kushim wurden diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt somit eine neutrale Haltung.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kushim liegt bei 63,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,16 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Kushim hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kushim-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 305,82 JPY lag. Der letzte Schlusskurs (270 JPY) weicht somit um -11,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs von 249,24 JPY über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+8,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kushim-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.