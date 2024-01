Kushim Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Kushim wurde in einer aktuellen technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -35,19 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 224 JPY. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 307,9 JPY eine Abweichung von -27,25 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Kushim auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter den Marktteilnehmern war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kushim. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Kushim daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kushim-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 79,53, dass Kushim hier überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Kushim damit ein "Schlecht"-Rating.