Kurz gemeldet: Roku-Aktie ausgestoppt

die Techaktien-Masterclass Roku-Aktie ist in der zurückliegenden Handelswoche leider doch ausgestoppt worden. Wie die Redaktion schrieb, ist damit die Gefahr eines Re-Rating zu groß, sodass die Aktie das Potenzial-Depot verlässt und zurück auf die Watchlist kommt. Im Moment sind zwei Szenarien denkbar, die das Team abwarten wird. Zum einen ist ein erneuter Einstieg in die Aktie denkbar, sollte sich zeigen, dass es sich nur um eine vorübergehende Schwäche halten. Ein Anziehen des Wachstums und ein Ergebnis oberhalb der jetzt geringeren Erwartungen dürfte zu einem starken Comeback der Aktie führen. Zum anderen besteht eine nicht zu verachtende Gefahr, dass Roku den Wachstumszenit überschritten hat. Zeigt sich in den kommenden beiden Quartalen, dass die vorsichtigen Töne gerechtfertigt sind, ist selbst die im historischen Vergleich günstige aktuelle Bewertung hoch. Dann braucht die Techaktien-Masterclass Roku nicht einmal mehr auf der Beobachtungsliste. Leser, die noch nicht verkauft haben, sollten über einen zeitnahen Ausstieg nachdenken.

Carvana abermals mit Kurssprung

Sie gehören zu den Lesern, die sich aufgrund der starken Entwicklung der Watchlist auch diese Werte gönnen? – Herzlichen Glückwunsch, denn Ihr Carvana-Gewinn stieg nach einem Anstieg um ein Drittel in der zurückliegenden Woche auf jetzt 166%. Ursächlich dafür waren Geschäftszahlen, die erneut über den Erwartungen lagen. Carvana musste im Vorjahr zwar einen Rückgang der Verkäufe in Höhe on 24% hinnehmen, doch unter dem Strich gelang der Sprung in die Gewinnzone. Stammleser erinnern sich, dass es genau das war, was Investoren sehen wollten. Denn dem Internet-Gebrauchtwagenhändler drohte die Pleite. Und auch wenn es aktuell gut aussieht, ist jedoch sehr große Vorsicht angebracht.

Aus der Sicht der Redaktion ist die aktuelle Bewertung mit Blick auf die kurz- und mittelfristigen Erfolgschancen des Unternehmens zu hoch. Carvana ist zum Spielball von Short-Investoren und solchen, die gegenhalten geworden – kurzfristiger Ausgang ungewiss! Es ist durchaus möglich, dass es zu einem Short-Squeeze wie bei Arm Holding kommt und die Kurse sogar dreistellig werden, doch ratet das Team der Techaktien-Masterclass vor einem Einstieg dringend ab. Sie sehen nicht, wie mit dem heutigen Wissen noch höhere Kurse gerechtfertigt sein könnten und gehen davon aus, dass hier eine Blasenbildung stattgefunden hat. Es ist schwer zu prognostizieren, wann diese Blase platzt, doch wenn sie platzt, dann wird es teuer.

Etsy nach Zahlen leichter

Die Masterclass-Aktie Etsy hat trotz solider Geschäftsergebnisse auf Wochensicht knapp 5% an Wert verloren. Der Online-Händler konnte im Weihnachtsquartal den Umsatz auf 842 Mio. Dollar ausweiten und schlug damit die Erwartungen der Wallstreet-Experten. Mit 0,62 Dollar Gewinn je Aktie verdiente Etsy allerdings 15 Cent weniger als in der Vorjahresperiode, doch auch das dürfte nicht für das Wochenminus verantwortlich sein. Vielmehr könnte der zunehmende Druck durch Anbieter wie Amazon oder Temu den Investoren Sorge bereiten. Diese haben mit Diskontierungen eine Offensive gestartet, unter der laut Etsy-CEO Silverman alle kleineren Anbieter leiden. Auch das sei ein Grund für „den schwachen Jahresstart“.

Das Team der Techaktien Masterclass erwartet in diesem Jahr keine großen Sprünge in der Geschäftsentwicklung, sehen diese allerdings auch im Aktienkurs eingepreist. Das Engagement zielt klar auf eine strategische Verbesserung des Geschäfts durch den aktivistischen Investor Elliott Management ab, beziehungsweise auf eine Übernahme. Unter Investitionshintergrund ist nicht gestört, daher bleibt das Team geduldig bzw. empfiehlt nicht investierten Lesern den nachträglichen Einstieg.

