Kurz gemeldet: Rheinmetall übernimmt Top-Performer-Rolle im Potenzial-Depot….

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die Rheinmetall-Aktie eilt von einem Hoch zum Nächsten. Gestern wurde die neue Hochwasser-Marke bei 404 Euro gesetzt. Damit hat sich das Papier seit Monatsbeginn um mehr als 20% hochgearbeitet und ist mit 103,55% Gewinn der aktuelle Top-Performer im Potenzial-Depot. Für das gestrige Plus von gut 3% sorgte eine Absichtserklärung zwischen Rheinmetall und einem ukrainischen Partner zum Bau eines Werks zur Herstellung von Artilleriemunition.

Zugleich half auch die Aussage von Verteidigungsminister Boris Pistorius, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz Ausgaben von bis zu 3,5% des BIPs für die Verteidigung ins Spiel brachte. Die Techaktien Investitionsstory ist hier unverändert, beziehungsweise hat nach den fahrlässigen Aussagen des republikanischen Präsidentenbewerbers Donald Trump noch mehr Treibstoff bekommen. Sie können trotz Rekordniveau weiterhin kaufen.

…und stößt Shopify vom Thron

Der Aufstieg von Rheinmetall zum neuen Top-Performer im Potenzial-Depot verdankt das Unternehmen auch einem deutlichen Kursrücksetzer der Masterclass-Aktie Shopify. Das Papier des E-Commerce-Unternehmens geriet nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen am vergangenen Dienstag deutlich unter Druck. Doch keine Sorge: Anders als bei Roku besteht für investierte Leser hier kein Grund zur Sorge. Shopify bleibt hochattraktiver Wachstumswert und konnte die Umsatz-Erwartungen der Analysten schlagen. Mit 34 Cent je Aktie bereinigtem Gewinn lag Shopify auch unter dem Strich über den Schätzungen (31 Cent). Sehr stark viel auch der freie Kassenzufluss aus, der sich in etwa verfünfachte auf 446 Mio. US-Dollar. Warum also der scharfe Abverkauf: Das Team der Techaktien-Masterclass geht davon aus, dass Investoren Kasse gemacht haben, die in den Monaten Oktober bis Februar gut verdient haben und denen die Bewertung aufgrund des Ausblicks auf das erste Quartal nicht mehr gefällt.

Shopify hat höhere operative Ausgaben angekündigt und da das Unternehmen erst einmal einen operativen Jahresgewinn ausweisen konnte, trennten sich womöglich einige Investoren von dem Papier. Auch könnte die Gefahr von wachsendem Wettbewerbsdruck eine Rolle gespielt haben. Wie bereits mehrfach beschrieben, ist das Team der Techaktien-Masterclass jedoch von Shopifys Geschäftsmodell überzeugt und begrüßt sogar die höheren Ausgaben, um das Wachstum bei über 20% zu halten. Das Team der Techaktien-Masterclass sieht in dem aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Rücksetzer eine sehr gute Gelegenheit für nicht investierte Leser, um nachträglich einzusteigen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rheinmetall-Analyse von 25.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rheinmetall jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...