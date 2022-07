Kurz vor erwartetem Rücktritt: Johnson beruft Minister ins Kabinett

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat kurz vor seinem erwarteten Rücktritt am Donnerstag mehrere Kabinettsposten neu besetzt. Erwartet wird, dass Johnson gegen 13.30 Uhr in einer Rede an die Nation seinen Rücktritt als Parteichef der britischen Konservativen ankündigen wird.

Mehrere Minister sind in den vergangenen Tagen aus Protest gegen Johnsons Führungsstil zurückgetreten und riefen den Premier ebenfalls zum Rückzug auf. Noch am Mittwoch gab sich Johnson kämpferisch, am Donnerstag wurde der Druck aber zu hoch. Fraglich ist nun, ob er bis nach der Wahl eines Nachfolgers noch als Premierminister im Amt bleiben wird. Berichten zufolge regt sich dagegen in seiner Partei Widerstand.

Als möglich gilt, dass Johnson mit den Neubesetzungen versuchen will, seinen Verbleib als Übergangspremier zu sichern. Seine langjährigen Vertrauten James Cleverly und Rit Malthouse beauftragte er mit der Leitung des Bildungsministeriums beziehungsweise der zentralen Regierungsbehörde Cabinet Office. Den früheren Wirtschaftsminister Greg Clark, einen Brexit-Gegner, ernannte er zum Minister für "Levelling Up", also Angleichung der Lebensverhältnisse. Der ehemalige Justizminister Robert Buckland, den Johnson erst im September 2021 feuerte, ist nun Staatsminister für Wales. Weitere Ernennungen wurden erwartet./cmy/DP/jha