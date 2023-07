Kursziel von Home Depot: 266,90 EUR - Wie bewerten die Bankanalysten?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Nach Meinung der Analysten wird die Aktie von Home Depot aktuell unterschätzt. Das Kursziel beträgt 266,90 EUR und liegt damit um -3,51% unter dem jetzigen Kurs.

• Am 07.07.2023 verlor die Aktie von Home Depot -0,33%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 266,90 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4,06

In den letzten fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um -3,10%, was wahrscheinlich eine negative Stimmung an den Börsen widerspiegelt.

Während sich einige Experten sicher waren über diese Entwicklung des Aktienkurses zu sein, ist das durchschnittliche Ergebnis der Bankanalysten positiver als erwartet. Sie sind der Ansicht dass das Unternehmen ein Wachstumspotential hat und sehen einen starken Kauf bei dieser Aktie (58%).

Es gibt insgesamt vier optimistische Rating-Einschätzungen sowie fünfzehn neutrale Bewertungen für diese...